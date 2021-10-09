Вучич обвинил Европу в ситуации с ростом цен на газ

По мнению президента Сербии Александра Вучича, в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией. Об этом сообщает агентство Tanjug.

В Сербии надеются на энергопоставки из России по «благоприятным» ценам

Сербский лидер напомнил, что его страна с 1 января получает топливо по «Балканскому потоку», став транзитером - с 1 октября по трубопроводу российский газ поступает из Болгарии через Сербию в Венгрию.

«Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне — 270 долларов [за тысячу кубических метров], что очень важно для промышленности», — подчеркнул Вучич.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что Россия может пойти навстречу Сербии в вопросе цены на газ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:ЕвропаСербияГазопроводГазпромГазТранзит Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры