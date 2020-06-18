В Черногории из-за новых случаев COVID-19 ввели масочный режим
Власти Черногории, которые ранее объявили о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, ввели обязательный масочный режим после обнаружения новых больных COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что маски необходимо теперь носить всем гражданам в общественных местах в закрытых помещениях и транспорте.
По данным агентства, накануне в стране было выявлено 7 новых случаев заражения
В начале июня в Черногории опубликовали список из 130 стран, граждане которых смогут с 1 июня въехать на территорию государства без необходимости двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Россия в список не вошла.
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