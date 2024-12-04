В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»

В Чехию остановились поставки по российскому нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек.

Министр отметил, что недостатка в нефти для внутренних потребителей нет благодаря стабильным поставкам по итальянскому трубопроводу TAL.

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По словам главы Минпромторга, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. Он отметил, что нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации плюс есть «надежная система государственных материальных резервов». Министр также готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов.

В Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Поляки не пошли бы на диверсию на нефтепроводе, так как отношения между Германией и Польшей и так ухудшились на фоне подозрений после взрывов «Северных потоков», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.


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