В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»

По словам главы Минпромторга, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. Он отметил, что нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации плюс есть «надежная система государственных материальных резервов». Министр также готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов.

В Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Поляки не пошли бы на диверсию на нефтепроводе, так как отношения между Германией и Польшей и так ухудшились на фоне подозрений после взрывов «Северных потоков», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.



