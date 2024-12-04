В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»
В Чехию остановились поставки по российскому нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек.
Министр отметил, что недостатка в нефти для внутренних потребителей нет благодаря стабильным поставкам по итальянскому трубопроводу TAL.
По словам главы Минпромторга, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. Он отметил, что нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации плюс есть «надежная система государственных материальных резервов». Министр также готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов.
В Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Поляки не пошли бы на диверсию на нефтепроводе, так как отношения между Германией и Польшей и так ухудшились на фоне подозрений после взрывов «Северных потоков», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава IWF допустил скорое возвращении тяжелоатлетов из РФ на международные турниры
- Меркель не поверила извинениям Путина за лабрадора Кони
- СМИ: Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца
- Reuters: Трамп исключил членство Украины в НАТО из своего «мирного плана»
- В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»
- В администрации президента назвали последствия высокой ключевой ставки ЦБ
- Тысячи грузовиков скопились в очереди на въезде из Белоруссии в ЕС
- Жителю Крыма дали 15 лет колонии за госизмену
- Кобахидзе: Попытка «нацмайдана» в Грузии провалилась
- СМИ: В Марокко «бомбилы» напали на супружескую пару из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru