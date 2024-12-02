«Подставили бы себя»: В Германии «почти» исключили польскую диверсию на «Дружбе»

Поляки не пошли бы на диверсию на нефтепроводе «Дружба», так как отношения между Германией и Польшей и так ухудшились на фоне подозрений после взрывов «Северных потоков», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

В Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Польский оператор нефтепровода PERN не исключает диверсии из-за повреждения трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Сейчас специалисты заняты восстановлением нефтепровода. Это часть северной ветки «Дружбы»: нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре, южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ. Рар считает, что это не очень серьезная утечка.