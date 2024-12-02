«Подставили бы себя»: В Германии «почти» исключили польскую диверсию на «Дружбе»
Александр Рар заявил НСН, что поляки ведут себя осторожно после подозрений в их адрес на фоне взрывов «Северных потоков», Сергей Пикин отметил, что Россия ничего не теряет от остановки «Дружбы».
Поляки не пошли бы на диверсию на нефтепроводе «Дружба», так как отношения между Германией и Польшей и так ухудшились на фоне подозрений после взрывов «Северных потоков», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
В Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Польский оператор нефтепровода PERN не исключает диверсии из-за повреждения трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Сейчас специалисты заняты восстановлением нефтепровода. Это часть северной ветки «Дружбы»: нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре, южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ. Рар считает, что это не очень серьезная утечка.
«Зачем сразу говорить про диверсию? Не будем подливать масло в огонь. Я не могу себе представить, что поляки сейчас пошли на диверсию. После взрывов «Северных потоков» они попали под подозрение, в том числе немецких прокуроров. Были версии, что в Польше закрывали глаза или даже снабжали украинцев, которые якобы взорвали «Северный поток». И это очень плохо отражается на отношениях между странами. Я очень сомневаюсь, что поляки так себя бы подставили. Я это почти исключаю. Думаю, это не такая серьезная утечка. У нас информации об этом пока нет», - отметил он.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин подчеркнул, что Россия нефть через «Дружбу» уже не поставляет, а получает только деньги за транзит.
«Сейчас через этот нефтепровод идет только нефть Казахстана, нашей нефти там нет. Поэтому потери будут ощутимы только для Казахстана, если остановка будет какая-то длительная. Мы получаем деньги за транзит, но это не те цифры, которые мы получали, когда передавали собственную нефть. Для нас это не такое ощутимое событие уже. Польше всегда есть чем заменить ресурсы, но все упирается в деньги. Если вы купили дорогую нефть по морю, у вас и продукт на выходе будет совсем другой», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба», сообщил журналистам вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда, передает «Радиоточка НСН».
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