В Чехии за день умерло рекордное число пациентов с COVID-19
Минздрав Чехии заявил о рекордном количестве пациентов с COVID-19, скончавшихся за день в стране с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным министерства, за 23 сентября умерли 19 человек.
Отмечается также, что в стране за сентябрь выросло в 5 раз число тяжелобольных пациентов. Согласно информации ведомства, на данный момент тяжело переносят COVID-19 120 человек. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 28,9 тыс. зараженных, из них 670 человек проходят лечение в больнице.
Ранее в четверг университет Джонса Хопкинса (США) сообщил, что число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 32 миллион.
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