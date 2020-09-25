В Чехии за день умерло рекордное число пациентов с COVID-19

Минздрав Чехии заявил о рекордном количестве пациентов с COVID-19, скончавшихся за день в стране с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министерства, за 23 сентября умерли 19 человек.

Отмечается также, что в стране за сентябрь выросло в 5 раз число тяжелобольных пациентов. Согласно информации ведомства, на данный момент тяжело переносят COVID-19 120 человек. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 28,9 тыс. зараженных, из них 670 человек проходят лечение в больнице.

Ранее в четверг университет Джонса Хопкинса (США) сообщил, что число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 32 миллион.







