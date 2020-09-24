Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 32 млн человек
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 32 миллион. Таковы данные университета Джонса Хопкинса (США).
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом достигло 32 039 142. Умерли 979 388 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 22 миллионов заболевших.
По данным российского оперштаба по борьбе с COVID-19, всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 1,1 млн случаев коронавируса, 19,9 тыс. летальных исходов, выздоровело более 929 тысяч человек.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.
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Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru