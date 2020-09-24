Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 32 млн человек

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 32 миллион. Таковы данные университета Джонса Хопкинса (США).

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом достигло 32 039 142. Умерли 979 388 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 22 миллионов заболевших.

По данным российского оперштаба по борьбе с COVID-19, всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 1,1 млн случаев коронавируса, 19,9 тыс. летальных исходов, выздоровело более 929 тысяч человек.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.

