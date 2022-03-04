В Чехии ввели режим ЧС из-за украинских беженцев
Власти Чехии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины. Об этом сообщает агентство CTK.
«Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан», — заявил премьер-министр Петр Фиала.
Как отметил премьер, режим ЧС затронет самих беженцев и граждан, которые задействованы в оказании им помощи. Мера будет действовать 30 дней, власти предусмотрели возможность ее дальнейшего продления.
На фоне военной операции России на Украине жители страны эвакуируются в соседние государства. По данным ООН, Украину покинули уже 1 млн человек, пишет «Свободная пресса». Власти Чехии сообщают, что в страну ежедневно прибывает в среднем 5 тысяч украинцев.
Ранее режим ЧС из-за украинских беженцев ввели в Словакии, напоминает RT.
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