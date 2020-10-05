В Чехии вновь восстановлен режим ЧС из-за COVID-19

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула пояснил, что введение такого режим позволит правительству оперативно, исходя из развития ухудшающейся эпидситуации, принимать ограничительные меры без необходимости обращаться в парламент.

Глава Минздрава подчеркнул, что останавливать экономику, как это было весной, не планируется, однако ситуация с коронавирусом в республике на данный момент значительно более серьезная, чем была весной. По его словам, инфекционные отделения больниц уже практически заполнены.

С начала пандемии общее число зараженных в Чехии составило 81 711. Скончались 722 человека.

Ранее вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода. После этого человек рискует заразиться вирусом повторно, передает Ura.Ru.

