Минюст передумал штрафовать россиян за отказ от вакцинации
Минюст откажется от ряда подвергшихся критике норм и исключит из проекта нового КоАП наказание за отказ от вакцинации, пишут “Известия” со ссылкой на источники в министерстве.
В Совфеде отметили, что для новой редакции документа потребуется время, чтобы максимально учесть мнение населения. Эксперты отмечают, что недовольные новым кодексом все равно останутся, так как он будет принят в экономически непростое время.
Также в проекте нового КоаП отказались от кратного повышения штрафов за административные правонарушения. Размер минимального штрафа будет повышен и составит 500 рублей вместо действующих 100. “Мы убрали штрафы 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того”, – рассказал один из авторов документа Дмитрий Вяткин.
Вступление в силу нового КоАП не планируется к началу нового года. Авторы ожидают, что перед этим необходимо согласовать документ практически с каждым министерством, Госдумой, Совфедом и общественными организациями.
Еще 21 мая законопроект был направлен во все заинтересованные органы власти и организации, а с 29 мая по 26 июня размещался на официальном сайте regulation.gov.ru для повторного проведения его публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.
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