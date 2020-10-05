Минюст передумал штрафовать россиян за отказ от вакцинации

Минюст откажется от ряда подвергшихся критике норм и исключит из проекта нового КоАП наказание за отказ от вакцинации, пишут “Известия” со ссылкой на источники в министерстве.

В Совфеде отметили, что для новой редакции документа потребуется время, чтобы максимально учесть мнение населения. Эксперты отмечают, что недовольные новым кодексом все равно останутся, так как он будет принят в экономически непростое время.

Также в проекте нового КоаП отказались от кратного повышения штрафов за административные правонарушения. Размер минимального штрафа будет повышен и составит 500 рублей вместо действующих 100. “Мы убрали штрафы 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того”, – рассказал один из авторов документа Дмитрий Вяткин.

Вступление в силу нового КоАП не планируется к началу нового года. Авторы ожидают, что перед этим необходимо согласовать документ практически с каждым министерством, Госдумой, Совфедом и общественными организациями.

Еще 21 мая законопроект был направлен во все заинтересованные органы власти и организации, а с 29 мая по 26 июня размещался на официальном сайте regulation.gov.ru для повторного проведения его публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

