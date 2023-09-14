В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда
14 сентября 202321:04
В районе чешского города Млада-Болеслав столкнулись два поезда, пишет РИА Новости.
Происшествие произошло в четверг во второй половине дня. Виновником аварии стал машинист пассажирского поезда, который не заметил знак «Стоп» и выехал на встречный путь.
В пассажирском поезде находилось 37 человек. Трех раненых доставили в больницу города Млада-Болеслав.
Полиция и железнодорожники начали расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее при столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru