В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

Происшествие произошло в четверг во второй половине дня. Виновником аварии стал машинист пассажирского поезда, который не заметил знак «Стоп» и выехал на встречный путь.

В пассажирском поезде находилось 37 человек. Трех раненых доставили в больницу города Млада-Болеслав.

Полиция и железнодорожники начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее при столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек, передает «Радиоточка НСН».

