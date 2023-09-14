В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

В районе чешского города Млада-Болеслав столкнулись два поезда, пишет РИА Новости.

В Греции 32 человека погибли при столкновении двух поездов

Происшествие произошло в четверг во второй половине дня. Виновником аварии стал машинист пассажирского поезда, который не заметил знак «Стоп» и выехал на встречный путь.

В пассажирском поезде находилось 37 человек. Трех раненых доставили в больницу города Млада-Болеслав.

Полиция и железнодорожники начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее при столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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