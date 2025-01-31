В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

России нужно снова испытать блокаду Ленинграда, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление бывшего председателя Палаты парламента и сенатора Чехии Мирослава Немцова.

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

Она заявила, что Москва должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Немцова указала, что этого добиться можно с помощью ужесточения санкций Запада.

Ранее в МИД России заявили, что Захарова: Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияЧехияБлокада Ленинграда

Горячие новости

Все новости

партнеры