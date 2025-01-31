В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда
31 января 202502:01
России нужно снова испытать блокаду Ленинграда, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление бывшего председателя Палаты парламента и сенатора Чехии Мирослава Немцова.
Она заявила, что Москва должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Немцова указала, что этого добиться можно с помощью ужесточения санкций Запада.
Ранее в МИД России заявили, что Захарова: Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru