Захарова: Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида

МИД Германии заявил об отказе признавать блокаду Ленинграда в 1941-1944 годах актом геноцида. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

Ранее российская сторона направила ФРГ ноту, потребовав признать преступления Третьего рейха, в том числе блокаду Ленинграда, актами геноцида народов СССР.

Как отметила Захарова, Берлин упорно отказывается признавать актами геноцида советских народов преступления рейха в годы Великой Отечественной войны.

«Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием», — рассказала дипломат.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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