Захарова: Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида
МИД Германии заявил об отказе признавать блокаду Ленинграда в 1941-1944 годах актом геноцида. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Ранее российская сторона направила ФРГ ноту, потребовав признать преступления Третьего рейха, в том числе блокаду Ленинграда, актами геноцида народов СССР.
Как отметила Захарова, Берлин упорно отказывается признавать актами геноцида советских народов преступления рейха в годы Великой Отечественной войны.
«Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием», — рассказала дипломат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru