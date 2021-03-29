В Чехии обнаружена новая разновидность коронавируса

Новая разновидность коронавируса была выявлена сотрудниками специализированной лаборатории в городе Брно, проводящей тестирование. По словам медиков, незафиксированная ранее мутация не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса.

Две недели назад в Чехии были выявлены первые пациенты с южноафриканской мутацией COVID-19.

Центр «Вектор» отслеживает все известные штаммы COVID-19, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

По его словам, они не влияют на иммунный ответ, формируемый российской вакциной «ЭпиВакКорона».

