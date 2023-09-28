В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота

Спецслужбы Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота. Об этом сообщает издание Burkina24 со ссылкой на коммюнике переходного правительства.

Второй за год военный переворот произошел в Буркина-Фасо

Попытка переворота состоялась 26 сентября, отмечает телеканал «360». Несколько офицеров и ряд других лиц арестовали, других причастных к мятежу разыскивают. Также проводятся обыски, пишет RT.

«Правительство глубоко сожалеет, что некоторые буркинийцы, в том числе офицеры, присягнувшие защищать родину, ввязались в авантюру такого характера», — указано в заявлении властей.

В прошлом году в Буркина-Фасо произошло два государственных переворота — в январе и сентябре. Сейчас республику возглавляет хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ГоспереворотАфрика

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