Второй за год военный переворот произошел в Буркина-Фасо
Военные Буркина-Фасо совершили в стране второй с начала года переворот, передает Reuters.
Новый лидер страны — капитан Ибрагим Траоре, вместе с группой военных он сверг пришедшего к власти в январе подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу. Траоре заявил, что его предшественник не смог справиться с исламистами. Сейчас местонахождение Дамибы неизвестно.
Капитан приостановил действие конституции, распустил парламент и запретил политическую деятельность в стране. Кроме того, Траоре распорядился закрыть границы и ввести комендантский час.
В конце января мятежники от имени возглавляемого Дамибой «Патриотического движения за сохранение и восстановление» захватили власть в Буркина-Фасо. Правительство страны было распущено, действие конституции приостановлено; однако позже основной закон государства решили восстановить.
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