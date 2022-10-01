Второй за год военный переворот произошел в Буркина-Фасо

Военные Буркина-Фасо совершили в стране второй с начала года переворот, передает Reuters.

Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти в стране

Новый лидер страны — капитан Ибрагим Траоре, вместе с группой военных он сверг пришедшего к власти в январе подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу. Траоре заявил, что его предшественник не смог справиться с исламистами. Сейчас местонахождение Дамибы неизвестно.

Капитан приостановил действие конституции, распустил парламент и запретил политическую деятельность в стране. Кроме того, Траоре распорядился закрыть границы и ввести комендантский час.

В конце января мятежники от имени возглавляемого Дамибой «Патриотического движения за сохранение и восстановление» захватили власть в Буркина-Фасо. Правительство страны было распущено, действие конституции приостановлено; однако позже основной закон государства решили восстановить.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин https://t.me
ТЕГИ:Военный ПереворотАфрика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры