В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни

Германия может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщает NTV, ссылаясь на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

В Германии допустили возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель

Парламентарий отметил, что в понедельник ожидается «прогресс в ООН», во вторник — встреча в Рамштайне и «определенные нововведения».

«Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — поделился Кизеветтер.

Депутат назвал крылатые ракеты «нежным оружием», способным разрушать линии снабжения.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что вопрос о передаче Taurus Киеву может решиться в ближайшие недели, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:РакетыУкраинаГермания

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