В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни
Германия может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщает NTV, ссылаясь на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
Парламентарий отметил, что в понедельник ожидается «прогресс в ООН», во вторник — встреча в Рамштайне и «определенные нововведения».
«Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — поделился Кизеветтер.
Депутат назвал крылатые ракеты «нежным оружием», способным разрушать линии снабжения.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что вопрос о передаче Taurus Киеву может решиться в ближайшие недели, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru