В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни

Парламентарий отметил, что в понедельник ожидается «прогресс в ООН», во вторник — встреча в Рамштайне и «определенные нововведения».

«Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — поделился Кизеветтер.

Депутат назвал крылатые ракеты «нежным оружием», способным разрушать линии снабжения.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что вопрос о передаче Taurus Киеву может решиться в ближайшие недели, напоминает телеканал «360».

