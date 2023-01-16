В бундестаге предложили выкупить у Катара танки Gepard и передать их Украине
Германии следует выкупить обратно немецкие зенитные самоходные установку Gepard, предоставленные Катару, и передать технику Украине. С таким предложением выступил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, пишет Süddeutsche Zeitung.
По словам политика, танки находятся в рабочем состоянии, при этом в настоящее время они не нужны Катару, отмечает RT. Кизеветтер считает, что Украина нуждается в Gepard гораздо больше, поэтому «было бы очень хорошо» выкупить технику и направить ее Киеву в качестве военной помощи.
Кроме того, депутат призвал делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть в военном конфликте.
Между тем немецкий политик Гауке Шульц заявил, что Киев никогда не получит списанные в Германии истребители Tornado. Шульц указал, что самолеты останутся в ФРГ, чтобы «защищать эту землю», сообщает телеканал «360».
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