В бундестаге предложили выкупить у Катара танки Gepard и передать их Украине

Германии следует выкупить обратно немецкие зенитные самоходные установку Gepard, предоставленные Катару, и передать технику Украине. С таким предложением выступил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, пишет Süddeutsche Zeitung.

В Германии заявили, что Украина никогда не получит истребители Tornado

По словам политика, танки находятся в рабочем состоянии, при этом в настоящее время они не нужны Катару, отмечает RT. Кизеветтер считает, что Украина нуждается в Gepard гораздо больше, поэтому «было бы очень хорошо» выкупить технику и направить ее Киеву в качестве военной помощи.

Кроме того, депутат призвал делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть в военном конфликте.

Между тем немецкий политик Гауке Шульц заявил, что Киев никогда не получит списанные в Германии истребители Tornado. Шульц указал, что самолеты останутся в ФРГ, чтобы «защищать эту землю», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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