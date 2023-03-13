В бундестаге пожаловались на «нехватку всего» в немецкой армии

По ее словам, у армии ощущается, в том числе, нехватка кипировки, приборов ночного видения и радиотехники. Хегль добавила, что это мешает обучению солдат бундесвера.

Политик призвала правительство принять срочные меры по улучшению ситуации в армии. Прежде всего, по ее словам, бундесверу нужны новые цифровые радиостанции, поскольку тем, что используются сейчас, уже по 30 лет. Политик также отметила плохое состояние казарм.

Ранее немецкие СМИ сообщили о просьбе Германии продать несколько танков Leopard, находящихся в резерве швейцарской армии, при этом Берлин пообещал не отправлять машины Киеву.

