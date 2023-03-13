Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9%
Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе этого года, если сравнивать с тем же месяцем 2022 года. Такие данные приводит Федеральное статистическое управление Германии.
Отмечается, что падение произошло на фоне нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, импорт ресурса фактически остановился. В январе 2023 года было поставлено 3500 тонн российской нефти, в прошлом году за тот же период Германия получила 2,8 миллиона тонн.
Ранее стало известно, что Индия будет придерживаться потолка цены на российскую нефть, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Нью-Дели обратился к трейдерам и банкам с просьбой следовать этим правилам. Ранее Индия провела обсуждение санкций в отношении Москвы с США и странами G7 на полях G20.
Индия стала основным рынком сбыта нефти для РФ после отказа Европы от поставок российского сырья морским путем, пишет Reuters.
Попытки установить «приемлемый» потолок цен на нефть из России могут привести к экономической «войне на истощение» между РФ и западными странами, сообщает The National Interest.
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