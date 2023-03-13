Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9%

Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе этого года, если сравнивать с тем же месяцем 2022 года. Такие данные приводит Федеральное статистическое управление Германии.

Отмечается, что падение произошло на фоне нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, импорт ресурса фактически остановился. В январе 2023 года было поставлено 3500 тонн российской нефти, в прошлом году за тот же период Германия получила 2,8 миллиона тонн.