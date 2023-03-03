Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2

Германия попросила Швейцарию о продаже части партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, при этом Берлин пообещал не отправлять машины Киеву. Об этом пишет газета Blick, ссылаясь на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS).

Для наращивания производства танков Leopard 2 потребуется несколько лет

ФРГ просит продать танки компании Rheinmetall. Предполагается, что техника заменит танки, поставляемые западными странами Украине. Количество запрашиваемых машин не уточняется.

«С точки зрения военных ... было бы возможно отказаться от ограниченного количества боевых танков за вычетом собственных потребностей Швейцарии», — указал пресс-секретарь DDPS Лоренц Фришкнехт.

Позже пресс-секретарь подтвердил РИА Новости получение запроса от Берлина на покупку Leopard 2.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ТанкиШвейцарияГермания
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