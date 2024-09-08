Парламентарий поинтересовалась, знали ли власти о планах Киева подорвать российские трубопроводы. По ее словам, в подготовке диверсии участвовали украинские водолазы, «имеющие связи» с бывший главнокомандующим вооруженными силами Валерием Залужным. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также был поставлен в известность о готовящемся теракте.

Ранее стало известно, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

