В Бундестаге подняли вопрос о предупреждении Украины об атаке на «Северные потоки»

В Германии депутат Бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обратилась к властям страны с вопросом об их осведомленности о подготовке терактов на «Северных потоках», сообщает РИА Новости.

Берлин надеется на помощь Киева в расследовании теракта на «Северных потоках»

Парламентарий поинтересовалась, знали ли власти о планах Киева подорвать российские трубопроводы. По ее словам, в подготовке диверсии участвовали украинские водолазы, «имеющие связи» с бывший главнокомандующим вооруженными силами Валерием Залужным. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также был поставлен в известность о готовящемся теракте.

Ранее стало известно, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГерманияСеверный ПотокСеверный Поток-2

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