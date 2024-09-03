Берлин надеется на помощь Киева в расследовании теракта на «Северных потоках»

ФРГ полагается на украинское правительство в вопросе поддержки в расследовании терактов на российских газопроводах «Северные потоки» на фоне сообщений о причастности к ним диверсантов из Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.

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Так она отвела на вопрос, полагаются ли немецкие власти на то, что правительство Владимира Зеленского предоставит поддержку в расследовании диверсий.

Ранее стало известно, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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