Берлин надеется на помощь Киева в расследовании теракта на «Северных потоках»
ФРГ полагается на украинское правительство в вопросе поддержки в расследовании терактов на российских газопроводах «Северные потоки» на фоне сообщений о причастности к ним диверсантов из Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.
Так она отвела на вопрос, полагаются ли немецкие власти на то, что правительство Владимира Зеленского предоставит поддержку в расследовании диверсий.
Ранее стало известно, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru