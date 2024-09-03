Берлин надеется на помощь Киева в расследовании теракта на «Северных потоках»

Так она отвела на вопрос, полагаются ли немецкие власти на то, что правительство Владимира Зеленского предоставит поддержку в расследовании диверсий.

Ранее стало известно, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

