В Британии заявили о предстоящем расширении влияния в Азии, Африке и Латинской Америке
Британские власти планируют составить Москве конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.
По его словам, для этого будет вестись работа над долгосрочными стратегиями развития отношений с ними. Как отметил министр, в ближайшие десятилетия «еще большая доля мировой экономики, а следовательно, и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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