В Британии заявили о предстоящем расширении влияния в Азии, Африке и Латинской Америке

По его словам, для этого будет вестись работа над долгосрочными стратегиями развития отношений с ними. Как отметил министр, в ближайшие десятилетия «еще большая доля мировой экономики, а следовательно, и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

