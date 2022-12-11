В Британии заявили о предстоящем расширении влияния в Азии, Африке и Латинской Америке

Британские власти планируют составить Москве конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию

По его словам, для этого будет вестись работа над долгосрочными стратегиями развития отношений с ними. Как отметил министр, в ближайшие десятилетия «еще большая доля мировой экономики, а следовательно, и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры