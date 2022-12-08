Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию

По его словам, поддерживающие позицию России жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Боррель указал, что Россия «перекладывает вину», «искажает реальность» и находит свою аудиторию в определенных частях света. При этом дипломат подчеркнул, что действия России поддерживают в некоторых странах ЕС.

Ранее издание Bangkok Post сообщало, что многие африканские страны поддержали военную спецоперацию России на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

