Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию
Искренность африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, поддерживающие позицию России жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Боррель указал, что Россия «перекладывает вину», «искажает реальность» и находит свою аудиторию в определенных частях света. При этом дипломат подчеркнул, что действия России поддерживают в некоторых странах ЕС.
Ранее издание Bangkok Post сообщало, что многие африканские страны поддержали военную спецоперацию России на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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