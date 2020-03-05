В Британии зарегистрирована первая смерть от коронавируса
5 марта 202021:59
В Британии стало известно о первом случаи смерти заразившегося коронавирусом человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу.
По данным агентства, скончался человек пожилого возраста в больнице графства Беркшир. Как отмечается, у умершего были и другие заболевания.
Согласно информации Минздрава Великобритании, в настоящее время в стране зафиксировано 115 случаев заражения.
Ранее сегодня стало известно, что Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса.
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