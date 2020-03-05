В Британии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Британии стало известно о первом случаи смерти заразившегося коронавирусом человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу.

По данным агентства, скончался человек пожилого возраста в больнице графства Беркшир. Как отмечается, у умершего были и другие заболевания.

Согласно информации Минздрава Великобритании, в настоящее время в стране зафиксировано 115 случаев заражения.

Ранее сегодня стало известно, что Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса.

