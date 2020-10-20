В Британии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID-19 достигло рекордного с 5 июня показателя – 241. Об этом заявили в Минздраве страны.

Однако отмечается, что показатель числа случаев коронавируса – формально второй по величине – с момента начала пандемии. В реальности рекордный (22 961 инфицированных) был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 жителей Великобритании, жертвами COVID-19 стали 80 человек, отмечает news.ru.