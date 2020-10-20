В Британии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID-19 достигло рекордного с 5 июня показателя – 241. Об этом заявили в Минздраве страны.
Однако отмечается, что показатель числа случаев коронавируса – формально второй по величине – с момента начала пандемии. В реальности рекордный (22 961 инфицированных) был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 жителей Великобритании, жертвами COVID-19 стали 80 человек, отмечает news.ru.
Между тем, в России за минувшие сутки также зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - 16 319. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в нашей стране было зафиксировано 15 982 инфицированных.
Таким образом, общее число заболевших в России к утру 20 октября достигло 1 431 635 человек
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