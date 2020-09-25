В Британии выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
В Великобритании число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки составило 6 874 – и это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии COVID-19. Об этом рассказали в Минздраве страны.
Между тем, ранее премьер-министр Великобритании объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Борис Джонсон пояснил, что в том случае, если они не помогут сдержать распространение COVID-19, правительство не исключает введение нового локдауна.
По словам Джонсона, на ближайшие полгода ограничения коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, а также правил ношения масок и проведения общественных мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru