Пять пингвинят Гумбольдта появились на свет в Московском зоопарке

В начале января в Московском зоопарке родились пять птенцов пингвина Гумбольдта, об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что у двух пар пингвинов появилось по два птенца и у одной – один. Пол пингвинят специалисты определят через несколько месяцев.