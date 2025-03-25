Пять пингвинят Гумбольдта появились на свет в Московском зоопарке

В начале января в Московском зоопарке родились пять птенцов пингвина Гумбольдта, об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что у двух пар пингвинов появилось по два птенца и у одной – один. Пол пингвинят специалисты определят через несколько месяцев.

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На портале утоняется, что пингвины Гумбольдта регулярно производят потомство в Московском зоопарке. Им почти не нужна помощь зоологов и ветврачей в уходе за потомством, однако они все время находятся под присмотром специалистов.

Ранее в Московском зоопарке поздравили панд Жуи, Диндин и Катюшу с международным днём панд, который отмечается 16 марта, и подарили им игрушки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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