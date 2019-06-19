В Британии возмутились результатами опроса о пагубном влиянии США и России
Исследование Ipsos Mori выявило топ-5 стран, которые, по мнению населения, используют свое влияния в дурных целях. Подробнее в материале НСН.
Четверть мирового населения считает, что Россия использует свое глобальное влияние в плохих целях. Об этом свидетельствуют данные исследования Ipsos Mori, в котором приняли участие 17 тысяч человек из 24 стран, передаёт НСН.
Таким образом, Россия заняла вторую строчку рейтинга стран, чьё влияние видится жителям других стран пагубным. На первом месте оказался Иран – 31 процент респондентов считают, что он использует свое влияние в мире в плохом ключе.
На третьем месте расположилась Саудовская Аравия с тем же результатом, что и у России – 25%. На четвертой строчке оказался Израиль (24%).
Примечательно, что замыкают пятёрку «лидеров» Соединенные Штаты. 22 процента опрошенных социологами Ipsos Mori увидели дурные цели в использовании Вашингтоном своего влияния в мире.
Как отмечает газета Express & Star, в Британии результаты исследования оказались удивительными.
«Опрос показывает, что во всем мире большое количество людей ищут приверженность правам человека и глобальной кооперации. Однако, шокирует то, что США воспринимаются как опустившийся до уровня России глобальный спойлер», — цитирует спецкор НСН бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда.
Ранее американские СМИ снова обеспокоились планами российского президента Владимира Путина «поглотить» Белоруссию.
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