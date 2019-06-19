В Британии возмутились результатами опроса о пагубном влиянии США и России

Четверть мирового населения считает, что Россия использует свое глобальное влияние в плохих целях. Об этом свидетельствуют данные исследования Ipsos Mori, в котором приняли участие 17 тысяч человек из 24 стран, передаёт НСН.

Таким образом, Россия заняла вторую строчку рейтинга стран, чьё влияние видится жителям других стран пагубным. На первом месте оказался Иран – 31 процент респондентов считают, что он использует свое влияние в мире в плохом ключе.

На третьем месте расположилась Саудовская Аравия с тем же результатом, что и у России – 25%. На четвертой строчке оказался Израиль (24%).