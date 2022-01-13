В Британии спрогнозировали отставку Бориса Джонсона до конца марта

Это может произойти на фоне скандала с его участием в вечеринке во время локдауна на фоне эпидемии коронавируса. «Мой прогноз, если хотите, и я впервые его высказываю здесь, таков: он покинет свой пост до конца марта», — сказал Бейкер.

По его словам, 12 января оппозиция и лидеры либерал-демократов призывали к отставке Джонсона, как и Шотландская национальная партия.

Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в 2020 году была проведена вечеринка, в то время, когда в Британии действовал локдаун. По словам премьера, это было «рабочим мероприятием».

Напомним, в конце 2021 года у премьер-министра Великобритании родился седьмой ребенок. У него родилась девочка.

