В Британии спрогнозировали отставку Бориса Джонсона до конца марта

Экс-замминистра внутренних дел Великобритании Норман Бейкер спрогнозировал отставку премьера Бориса Джонсона до конца марта, сообщает RT.

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Это может произойти на фоне скандала с его участием в вечеринке во время локдауна на фоне эпидемии коронавируса. «Мой прогноз, если хотите, и я впервые его высказываю здесь, таков: он покинет свой пост до конца марта», — сказал Бейкер.

По его словам, 12 января оппозиция и лидеры либерал-демократов призывали к отставке Джонсона, как и Шотландская национальная партия.

Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в 2020 году была проведена вечеринка, в то время, когда в Британии действовал локдаун. По словам премьера, это было «рабочим мероприятием».

Напомним, в конце 2021 года у премьер-министра Великобритании родился седьмой ребенок. У него родилась девочка.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонОтставкаВеликобритания
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