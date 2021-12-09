Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз
9 декабря 202113:33
У премьер-министра Великобритании родился седьмой ребенок, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что у него родилась девочка.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном. Отношения между ними испортились после того, как британский премьер опубликовал письмо французскому лидеру, в котором говорилось о предложениях по борьбе с нелегальной миграцией.
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9 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru