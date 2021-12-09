Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

У премьер-министра Великобритании родился седьмой ребенок, сообщает ряд СМИ.

Джонсон: «Военный авантюризм» РФ у границ Украины будет трагической ошибкой

Отмечается, что у него родилась девочка.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном. Отношения между ними испортились после того, как британский премьер опубликовал письмо французскому лидеру, в котором говорилось о предложениях по борьбе с нелегальной миграцией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:РебенокВеликобританияБорис Джонсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры