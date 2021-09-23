Борис Джонсон рассказал о желании стать древнегреческим богом Бореем

Британский премьер-министр Борис Джонсон признался, что думал над тем, чтобы сменить имя и стать Бореем Джонсоном. И называться так в честь древнегреческого бога северного бурного ветра. С таким заявление он выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата,

«Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», - подчеркнул премьер-министр Великобритании.