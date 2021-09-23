Борис Джонсон рассказал о желании стать древнегреческим богом Бореем

Британский премьер-министр Борис Джонсон признался, что думал над тем, чтобы сменить имя и стать Бореем Джонсоном. И называться так в честь древнегреческого бога северного бурного ветра. С таким заявление он выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата,

«Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», - подчеркнул премьер-министр Великобритании.

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А ранее сообщалось, что Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов, невзирая на рекомендации по безопасности, пишет Times. По данным издания, Джонсон нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал личный гаджет для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским бизнесменом Джеймсом Дайсеном.

Джонсон мог обсуждать с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а с Дайсеном — налоговые льготы для компании предпринимателя.

Как отмечает газета, таким образом, Джонсон нарушил собственные рекомендации от 2019 года, предупредив о риске взлома телефонов и электронной почты.


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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобритания
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