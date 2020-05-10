В Британии сменили лозунг антикоронавирусной кампании
Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он подчеркнул, что каждый житель Британии помогает контролировать коронавирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим Джонсон в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы COVID-19, а также членов их семей.
Добавим, вечером 10 мая Джонсон должен выступить с телеобращением к жителям Великобритании. Ожидается, что премьер-министр представит план поэтапного смягчения карантина, введенного с 23 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. По последним данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных COVID-19 в Великобритании составляет 216 526 человек. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек.
Кстати, премьер-министр Великобритании решил назвать своего новорождённого сына в честь двух врачей, которые лечили его после заражения COVID-19. Об этом рассказала в соцсетях возлюбленная Джонсона Кэрри Симондс.
Мальчика будут звать Уилфред Лоури Николас Джонсон. Как уточнила мать, роды благополучно прошли 29 апреля в 9 часов утра по местному времени. Уилфред – имя дедушки премьера, Лоури – зовут деда Сиаондс, а Николас – имя двух врачей, которые выхаживали премьера.
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