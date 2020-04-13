Тест Бориса Джонсона на COVID-19 показал отрицательный результат

Тест премьер-министра Великобритании на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель канцелярии британского правительства. Таким образом он ответил на вопрос, был ли протестирован Борис Джонсон перед выпиской на COVID-19.

Ранее стало известно, что Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен в связи с ухудшившимся на фоне коронавирусной инфекции состоянием здоровья, пишет РИА ФАН. После премьер-министр Великобритании выступил с обращением, в ходе которого поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству.