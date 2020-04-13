Тест Бориса Джонсона на COVID-19 показал отрицательный результат
Тест премьер-министра Великобритании на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель канцелярии британского правительства. Таким образом он ответил на вопрос, был ли протестирован Борис Джонсон перед выпиской на COVID-19.
Ранее стало известно, что Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен в связи с ухудшившимся на фоне коронавирусной инфекции состоянием здоровья, пишет РИА ФАН. После премьер-министр Великобритании выступил с обращением, в ходе которого поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, выразив поддержку заразившемуся коронавирусом политику.
«Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», - говорится в послании российского лидера, размещённом на сайте Кремля.
В свою очередь, Ангела Меркель рассказала, как она провела домашний карантин, на который отправилась после контакта с инфицированным COVID-19 врачом. Как пишет РИА Новости, канцлер Германии призналась, что это было «нелегко». 3 апреля она вернулась на работу в ведомство канцлера ФРГ в Берлине.
Меркель подчеркнула, что 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в сети на связи с миром - это действительно нелегко.
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