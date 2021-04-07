В Британии рекомендовали не прививаться AstraZeneca людям моложе 30 лет
Британский регулятор рекомендовал по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за редких случаев образования тромбов, передает РИА Новости.
Сейчас в стране зарегистрировано 79 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, из них 19 умерло.
Ранее в среду регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.
В среду также сообщалось, что Южная Корея приостановила использование вакцины фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза. Кроме того, Эстония запретила вакцинировать этим препаратом своих граждан младше 60 лет. Использование этой вакцины приостановлено до получения более точной информации о ее побочных эффектах.
Первая информация о тромбозе, который может быть связан с вакциной от коронавируса AstraZeneca, появилась в Австрии.
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