В Британии рекомендовали не прививаться AstraZeneca людям моложе 30 лет

Британский регулятор рекомендовал по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за редких случаев образования тромбов, передает РИА Новости.

Сейчас в стране зарегистрировано 79 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, из них 19 умерло.

Ранее в среду регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.

В среду также сообщалось, что Южная Корея приостановила использование вакцины фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза. Кроме того, Эстония запретила вакцинировать этим препаратом своих граждан младше 60 лет. Использование этой вакцины приостановлено до получения более точной информации о ее побочных эффектах.

Первая информация о тромбозе, который может быть связан с вакциной от коронавируса AstraZeneca, появилась в Австрии.

