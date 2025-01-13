В Британии призвали снова запустить «Северный поток — 2»
13 января 202505:01
В Британии лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал в социальной сети X повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и покупать российский газ.
«Давайте вновь покупать хороший <...> газ у наших друзей из России», — заявил он.
Ранее в Германии кандидат в канцлеры пообещала перезапустить «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru