В Британии призвали снова запустить «Северный поток — 2»

В Британии лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал в социальной сети X повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и покупать российский газ.

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«Давайте вновь покупать хороший <...> газ у наших друзей из России», — заявил он.

Ранее в Германии кандидат в канцлеры пообещала перезапустить «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияГазГазопроводСеверный Поток-2

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