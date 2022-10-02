В Британии предупредили о способности РФ ударить по Лондону из космоса

Москва способна нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса. Об этом заявил глава британского Генштаба Тони Радакин в беседе с Telegraph.

Трасс заявила Зеленскому о поддержке Великобритании «до поражения Путина»

«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — напомнил Радакин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ могут вывести из строя системы связи и спутники, фактически изолировав Великобританию, отмечает RT.

По словам Радакина, подобная способность России «представляет угрозу всему Западу».

Ранее пресс-служба МИД Великобритании заявила, что Россия лишится доступа к услугам британских инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических, рекламных и IT-компаний.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосРакетыВеликобританияРоссияЛондон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры