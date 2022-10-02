В Британии предупредили о способности РФ ударить по Лондону из космоса
Москва способна нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса. Об этом заявил глава британского Генштаба Тони Радакин в беседе с Telegraph.
«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — напомнил Радакин.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ могут вывести из строя системы связи и спутники, фактически изолировав Великобританию, отмечает RT.
По словам Радакина, подобная способность России «представляет угрозу всему Западу».
Ранее пресс-служба МИД Великобритании заявила, что Россия лишится доступа к услугам британских инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических, рекламных и IT-компаний.
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