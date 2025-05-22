В Британии перестанут сажать людей в тюрьмы из-за нехватки камер
Никого из осужденных, чей срок составляет менее года, не отправят в британские тюрьмы из-за нехватки свободных мест. Об этом сообщила лорд-канцлер Соединенного Королевства Шабана Махмуд в ходе выступления в парламенте.
Она отметила, что преступники, которые получили относительно легкий приговор, не должны отправляться в тюрьмы. По ее мнению, общественные наказания (комендантский час и обязательный надзор) должны помочь разгрузить тюремную систему Великобритании и сдержать злоумышленников от рецидива.
Переполненность тюрем является серьезной проблемой для страны. По данным министерства юстиции, в марте 2025 года в исправительных заведениях Англии и Уэльса содержалось 87 919 заключенных при вместимости в 88 925 мест. Это означает, что осталось чуть больше 1% свободных камер.
Ранее полиция Лондона поймала второго подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Кира Стармера, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии перестанут сажать людей в тюрьмы из-за нехватки камер
- Футболист Лука Модрич покинет мадридский «Реал» по окончании сезона
- Песков: Россия получила от Украины встречный список для обмена «1000 на 1000»
- Фермер во Франции нашел в земле золото стоимостью 320 млрд рублей
- Мишустин объявил о повышении выплат беременным студенткам
- Путин вручил награду заслуженного артиста скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву
- Канцлер ФРГ пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО
- Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины
- Володин призвал покаятся переименовавших Сталинград коммунистов
- Apple TV+ снимет документальный мини-сериал про Мартина Скорсезе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru