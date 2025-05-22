В Британии перестанут сажать людей в тюрьмы из-за нехватки камер

Никого из осужденных, чей срок составляет менее года, не отправят в британские тюрьмы из-за нехватки свободных мест. Об этом сообщила лорд-канцлер Соединенного Королевства Шабана Махмуд в ходе выступления в парламенте.

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Она отметила, что преступники, которые получили относительно легкий приговор, не должны отправляться в тюрьмы. По ее мнению, общественные наказания (комендантский час и обязательный надзор) должны помочь разгрузить тюремную систему Великобритании и сдержать злоумышленников от рецидива.

Переполненность тюрем является серьезной проблемой для страны. По данным министерства юстиции, в марте 2025 года в исправительных заведениях Англии и Уэльса содержалось 87 919 заключенных при вместимости в 88 925 мест. Это означает, что осталось чуть больше 1% свободных камер.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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