В Британии перестанут сажать людей в тюрьмы из-за нехватки камер

Она отметила, что преступники, которые получили относительно легкий приговор, не должны отправляться в тюрьмы. По ее мнению, общественные наказания (комендантский час и обязательный надзор) должны помочь разгрузить тюремную систему Великобритании и сдержать злоумышленников от рецидива.

Переполненность тюрем является серьезной проблемой для страны. По данным министерства юстиции, в марте 2025 года в исправительных заведениях Англии и Уэльса содержалось 87 919 заключенных при вместимости в 88 925 мест. Это означает, что осталось чуть больше 1% свободных камер.

Ранее полиция Лондона поймала второго подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Кира Стармера, напоминает НСН.

