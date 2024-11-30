Маск раскритиковал Великобританию за количество обвинений за слова в Сети

Богатейший человек в мире назвал подобные действия «отвратительными». Так бизнесмен прокомментировал данные, по которым, в Великобритании вынесли 1 тысячу 696 обвинительных приговоров за высказывания в Сети. Однако иных подробностей предприниматель не указал.

Ранее Илона Маска возмутило решение Австралии о запрете детям до 16 лет пользоваться соцсетями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».