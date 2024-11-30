Маск раскритиковал Великобританию за количество обвинений за слова в Сети

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал Великобританию за большое количество обвинений за слова в интернете. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

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Богатейший человек в мире назвал подобные действия «отвратительными». Так бизнесмен прокомментировал данные, по которым, в Великобритании вынесли 1 тысячу 696 обвинительных приговоров за высказывания в Сети. Однако иных подробностей предприниматель не указал.

Ранее Илона Маска возмутило решение Австралии о запрете детям до 16 лет пользоваться соцсетями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ОбвиненияИнтернетВеликобританияИлон Маск

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