В Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии
В Великобритании Верховный суд королевства назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября, говорится на сайте суда.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже объявила о намерении провести новое голосование по вопросу отделения от Соединенного королевства 19 октября 2023 года. На это премьер-министр Борис Джонсон заявил, что никогда не допустит этого, так как шотландцы уже изъявили свою волю на референдуме 2014 года.
По мнению британских властей, без разрешения со стороны британского парламента будет преждевременным рассмотрение дела Верховным судом.
Ранее сообщалось, что Шотландия приостановила прием украинских беженцев.
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