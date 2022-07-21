В Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии

В Великобритании Верховный суд королевства назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября, говорится на сайте суда.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже объявила о намерении провести новое голосование по вопросу отделения от Соединенного королевства 19 октября 2023 года. На это премьер-министр Борис Джонсон заявил, что никогда не допустит этого, так как шотландцы уже изъявили свою волю на референдуме 2014 года.

СМИ: выход Шотландии из состава Великобритании создаст брешь в обороне НАТО

По мнению британских властей, без разрешения со стороны британского парламента будет преждевременным рассмотрение дела Верховным судом.

Ранее сообщалось, что Шотландия приостановила прием украинских беженцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ШотландияРеферендумВерховный СудВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры