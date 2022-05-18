СМИ: выход Шотландии из состава Великобритании создаст брешь в обороне НАТО
В случае выхода Шотландии из состава Великобритании ядерный щит Лондона будет парализован на десять лет, пишет Азим Ибрагим для The National Interest.
По словам автора материла, вся инфраструктура атомных подлодок Соединенного Королевства расположена на севере острова. Если Шотландия станет самостоятельным государством, ей придется закрыть военные базы с ядерным оружием, для перемещения которого на территорию Англии потребуется много времени и средств.
Это временно лишит Лондон самого мощного оружия в своем арсенале, а Североатлантический альянс получит огромную брешь в обороне на многие годы, отмечает журналист издания.
Ранее американский политик, бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен спрогнозировал закат Европы и развитие Азии. Выход Великобритании из ЕС, создание альянса AUKUS с участием Австралии и США и дистанцирование Франции от партнеров по Североатлантическому альянсу – лишь небольшая часть последних событий в Европе.
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