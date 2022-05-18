СМИ: выход Шотландии из состава Великобритании создаст брешь в обороне НАТО

По словам автора материла, вся инфраструктура атомных подлодок Соединенного Королевства расположена на севере острова. Если Шотландия станет самостоятельным государством, ей придется закрыть военные базы с ядерным оружием, для перемещения которого на территорию Англии потребуется много времени и средств.

Это временно лишит Лондон самого мощного оружия в своем арсенале, а Североатлантический альянс получит огромную брешь в обороне на многие годы, отмечает журналист издания.

Ранее американский политик, бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен спрогнозировал закат Европы и развитие Азии. Выход Великобритании из ЕС, создание альянса AUKUS с участием Австралии и США и дистанцирование Франции от партнеров по Североатлантическому альянсу – лишь небольшая часть последних событий в Европе.

