СМИ: выход Шотландии из состава Великобритании создаст брешь в обороне НАТО

В случае выхода Шотландии из состава Великобритании ядерный щит Лондона будет парализован на десять лет, пишет Азим Ибрагим для The National Interest.

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По словам автора материла, вся инфраструктура атомных подлодок Соединенного Королевства расположена на севере острова. Если Шотландия станет самостоятельным государством, ей придется закрыть военные базы с ядерным оружием, для перемещения которого на территорию Англии потребуется много времени и средств.

Это временно лишит Лондон самого мощного оружия в своем арсенале, а Североатлантический альянс получит огромную брешь в обороне на многие годы, отмечает журналист издания.

Ранее американский политик, бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен спрогнозировал закат Европы и развитие Азии. Выход Великобритании из ЕС, создание альянса AUKUS с участием Австралии и США и дистанцирование Франции от партнеров по Североатлантическому альянсу – лишь небольшая часть последних событий в Европе.

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ТЕГИ:АнглияШотландия
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