Шотландия приостановила прием украинских беженцев

Решение принято сроком на три месяца. Власти объяснили его тем, что в стране не хватает подходящего жилья.

Ранее сообщалось, что более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину из стран ЕС. Такие данные привел еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. По его информации, в странах ЕС продолжают находится порядка 3,7 млн украинцев.

Ряд граждан Украины покинули свою страну в связи проведением Россией военной операции, которая началась 24 февраля.