Шотландия приостановила прием украинских беженцев
Власти Шотландии приняли решение приостановить прием украинских беженцев. Об этом сообщает The Guardian.
Решение принято сроком на три месяца. Власти объяснили его тем, что в стране не хватает подходящего жилья.
Ранее сообщалось, что более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину из стран ЕС. Такие данные привел еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. По его информации, в странах ЕС продолжают находится порядка 3,7 млн украинцев.
Ряд граждан Украины покинули свою страну в связи проведением Россией военной операции, которая началась 24 февраля.
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