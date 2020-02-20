В МИД России отреагировали на заявление Грузии о кибератаках

20 февраля 202019:58

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на грузинский правительственные сайты. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он подчеркнул, что «Москва не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии».

Напомним, ранее представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в причастности к организации и проведению в прошлом году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы и другие. Несмотря на громкие заявления, никаких доказательств причастности к ним Москвы он не привёл.

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К слову, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что считает Россию ответственной за кибернетические и гибридные атаки на каждую из стран североатлантического альянса. При этом ответственность ещё за некоторые такие атаки Хатчинсон возложила на Китай. В связи с этим, по словам постпреда Вашингтона, НАТО надо не останавливаться и продолжать укрепление обороны и «повышение знаний о путях проникновения пагубного влияния извне».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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