Главком армии Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией
Главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил о необходимости готовиться к прямому военному столкновению с Россией. Его слова приводит издание De Telegraaf.
«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», - сказал Вийнен.
По его словам, армии королевства нужно ежегодно набирать от двух до трех тысяч добровольцев. Он призвал нарастить численность Вооруженных сил путем призыва резервистов и привлечения желающих служить по контракту.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией. Он считает, что РФ может продолжать конфликт на Украине еще много лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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