Главком армии Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией

«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», - сказал Вийнен.

По его словам, армии королевства нужно ежегодно набирать от двух до трех тысяч добровольцев. Он призвал нарастить численность Вооруженных сил путем призыва резервистов и привлечения желающих служить по контракту.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией. Он считает, что РФ может продолжать конфликт на Украине еще много лет, сообщает «Радиоточка НСН».

