В Бразилии заявили о случае повторного заражения новым штаммом COVID-19
Власти штата Амазонас в Бразилии подтвердили повторный случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Женщина, переболевшая COVID-19 в марте 2020 года, второй раз получила положительный результат теста на коронавирус 30 декабря 2020 года, то есть девять месяцев спустя. Вероятнее всего, это вариант вируса SARS-CoV-2, ранее найденный для этой местности.
Второй случай повторного заражения COVID расследуют в штате Баия, однако исследования еще не завершены. Агентство отмечает, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, ускоряют распространение вируса, однако нет данных, что такое заболевание протекает тяжелее.
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