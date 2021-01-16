В Бразилии заявили о случае повторного заражения новым штаммом COVID-19

Женщина, переболевшая COVID-19 в марте 2020 года, второй раз получила положительный результат теста на коронавирус 30 декабря 2020 года, то есть девять месяцев спустя. Вероятнее всего, это вариант вируса SARS-CoV-2, ранее найденный для этой местности.

Второй случай повторного заражения COVID расследуют в штате Баия, однако исследования еще не завершены. Агентство отмечает, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, ускоряют распространение вируса, однако нет данных, что такое заболевание протекает тяжелее.

