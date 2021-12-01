В Бразилии выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»
Два случая заражения новым вариантом коронавируса «омикрон» обнаружили в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальный департамент здравоохранения.
Вирус выявили у семейной пары. Отмечается, что супруги постоянно проживают в ЮАР и прибыли в Бразилию из этой африканской страны.
Пара болеет бессимптомно, супруги находятся в изоляции, отмечает RT.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не выявлены случаи заражения штаммом «омикрон», пишет РИА ФАН.
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