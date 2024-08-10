В Бразилии объявили трехдневный траур после крушения пассажирского самолета

Трехдневный траур объявили в Бразилии в память о погибших в авиакатастрофе в районе Виньеду. Об этом сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

СМИ уточнили, что на борту разбившегося в Бразилии самолета был 61 человек

«В память о 61 жертве трагического происшествия... мы объявляем официальный трехдневный траур», — написал Лула глава государства в соцсети Х.

Ранее самолет авиакомпании Voepass, летевший из Каскавела в направлении Гуарульюс, потерпел крушение. На борту находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли. Причины ЧП неизвестны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТраурКрушение СамолетаБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры