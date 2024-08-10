В Бразилии объявили трехдневный траур после крушения пассажирского самолета
10 августа 202404:23
Трехдневный траур объявили в Бразилии в память о погибших в авиакатастрофе в районе Виньеду. Об этом сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.
«В память о 61 жертве трагического происшествия... мы объявляем официальный трехдневный траур», — написал Лула глава государства в соцсети Х.
Ранее самолет авиакомпании Voepass, летевший из Каскавела в направлении Гуарульюс, потерпел крушение. На борту находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли. Причины ЧП неизвестны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru