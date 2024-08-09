Префектура Виньеду сообщила, что в результате падения самолета никто не выжил

Самолет, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (Сан-Паулу) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа, упал на жилой район в Виньеду.

На земле пострадавших нет. Причины катастрофы пока не установлены, передает «Радиоточка НСН».