Префектура Виньеду сообщила, что в результате падения самолета никто не выжил

Префектура Виньеду в Бразилии подтвердила, что в результате крушения самолета никто не выжил. Об этом сообщает портал G1.

«Никто не выжил», — сообщили порталу в префектуре.

На борту разбившегося в Бразилии самолета были 58 пассажиров и 4 члена экипажа

Самолет, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (Сан-Паулу) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа, упал на жилой район в Виньеду.

На земле пострадавших нет. Причины катастрофы пока не установлены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
ТЕГИ:БразилияКрушение Самолета

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