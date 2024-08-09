Префектура Виньеду сообщила, что в результате падения самолета никто не выжил
9 августа 202422:42
Префектура Виньеду в Бразилии подтвердила, что в результате крушения самолета никто не выжил. Об этом сообщает портал G1.
«Никто не выжил», — сообщили порталу в префектуре.
Самолет, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (Сан-Паулу) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа, упал на жилой район в Виньеду.
На земле пострадавших нет. Причины катастрофы пока не установлены, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru