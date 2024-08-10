СМИ уточнили, что на борту разбившегося в Бразилии самолета был 61 человек

Четыре члена экипажа и 57 пассажиров находились на борту разбившегося в Бразилии самолета авиакомпании Voepass. Об этом сообщил портал G1.

Префектура Виньеду сообщила, что в результате падения самолета никто не выжил

Ранее стало известно, что воздушное судно упало в районе города Виньеду в Бразилии. Самолет летел из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс в штате Сан-Паулу. Как отмечал G1, погибли все четыре члена экипажа и 58 пассажиров воздушного судна.

Позже портал уточнил данные, сославшись на предоставленный авиакомпанией список находившихся на борту. По информации Voepass, в самолете летел 61 человек, в том числе 57 пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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