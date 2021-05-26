В Бразилии обнаружили ещё одну разновидность COVID-19

Бразильские учёные обнаружили новая разновидность коронавирусной инфекции. Как сообщает портал G1, она выявлена в штате Сан-Паулу и получила наименование P.4. При этом, специалисты подчеркивают, что определить, является ли новая разновидность более заразной или опасной, чем обычный вирус, пока невозможно.

Также ученые добавил, что этот вариант вируса распространяется в среде, где преобладают британский штамм и обнаруженный ранее в бразильском городе Манаус P1.

Напомним, первый случай заражения COVID-19 в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 16,2 млн). По числу летальных исходов (более 452 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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Между тем, 20 мая бразильская лаборатория Uniao Quimica произвела первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

В сообщении говорится, что теперь качество партии предстоит проверить в НИЦ Гамалеи, после чего выпущенная Uniao Quimica вакцина будет экспортироваться в другие латиноамериканские страны.

Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации», сообщает RT. После этого разработчики препарата заявили о намерении подать иск против бразильского ведомства.

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ФОТО: pixabay.com
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