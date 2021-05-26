В Бразилии обнаружили ещё одну разновидность COVID-19

Бразильские учёные обнаружили новая разновидность коронавирусной инфекции. Как сообщает портал G1, она выявлена в штате Сан-Паулу и получила наименование P.4. При этом, специалисты подчеркивают, что определить, является ли новая разновидность более заразной или опасной, чем обычный вирус, пока невозможно.

Также ученые добавил, что этот вариант вируса распространяется в среде, где преобладают британский штамм и обнаруженный ранее в бразильском городе Манаус P1.

Напомним, первый случай заражения COVID-19 в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 16,2 млн). По числу летальных исходов (более 452 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.