В Бразилии обнаружили ещё одну разновидность COVID-19
Бразильские учёные обнаружили новая разновидность коронавирусной инфекции. Как сообщает портал G1, она выявлена в штате Сан-Паулу и получила наименование P.4. При этом, специалисты подчеркивают, что определить, является ли новая разновидность более заразной или опасной, чем обычный вирус, пока невозможно.
Также ученые добавил, что этот вариант вируса распространяется в среде, где преобладают британский штамм и обнаруженный ранее в бразильском городе Манаус P1.
Напомним, первый случай заражения COVID-19 в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 16,2 млн). По числу летальных исходов (более 452 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.
Между тем, 20 мая бразильская лаборатория Uniao Quimica произвела первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter-аккаунте препарата.
В сообщении говорится, что теперь качество партии предстоит проверить в НИЦ Гамалеи, после чего выпущенная Uniao Quimica вакцина будет экспортироваться в другие латиноамериканские страны.
Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации», сообщает RT. После этого разработчики препарата заявили о намерении подать иск против бразильского ведомства.
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